SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico

Sotto le stelle di Piazza Grande, il Bologna celebra un trionfo atteso da 51 anni, conquistando la Coppa Italia. Con una vittoria per 0-1 contro il Milan all’Olimpico, i felsinei riportano a casa il trofeo, aggiungendo così la terza Coppa alla loro storia. Ora, il Bologna guarda con entusiasmo verso la prossima Europa League.

Il Bologna conquista la terza Coppa Italia di calcio della sua storia: dopo i successi del 1970 e del 1974, all’ Olimpico di Roma i felsinei superano il Milan per 0-1 ed alzano il trofeo al cielo. Gli emiliani si qualificano di diritto alla prossima Europa League, mentre i rossoneri rischiano di restare fuori dalle Coppe nella prossima stagione. Nel primo tempo l’occasione più ghiotta è del Milan, e capita sui piedi di Luka Jovic: al 10? il giocatore del Milan raccoglie la palla in area e chiama al grande intervento Lukasz Skorupski, che si supera e nega ai rossoneri la rete del vantaggio. Sul taccuino dei cattivi terminano Tomori e Pulisic da una parte e Ferguson dall’altro. La prima frazione termina a reti inviolate. Nella ripresa il Bologna sblocca il match in avvio: al 53? Dan Ndoye si trova al posto giusto nel momento giusto ed il suo tap in si rivela vincente, portando i felsinei in vantaggio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico

Le notizie più recenti da fonti esterne

SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico

oasport.it scrive: Il Bologna conquista la terza Coppa Italia di calcio della sua storia: dopo i successi del 1970 e del 1974, all'Olimpico di Roma i felsinei superano il ...

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore

Come scrive bolognatoday.it: Torna immancabile anche nell'estate 2025 "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni in piazza Maggiore, divenuto ormai un appuntamento imprescindibile dell’estate bolognese per i cittad ...

Cinema Stelle sotto le stelle

Come scrive movieplayer.it: Programmazione completa di tutti i film di oggi al cinema Stelle sotto le stelle a Carmagnola, con gli orari delle proiezioni dei film che sono in palinsesto.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta-Bologna: Quarti di finale di Coppa Italia, formazioni e dove seguire la partita

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21:00, l' Atalanta affronterà il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo.