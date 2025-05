Sotto casa gare di motorini tutta la notte non possiamo neanche dormire

I residenti tra via Caboto e via Errera si trovano in una scomoda situazione, costretti a subire il frastuono delle gare di motorini che si svolgono tutta la notte. Con un’attività che prosegue da circa due anni, molti lamentano l'impossibilità di riposare a causa del chiasso provocato da bande di mezzi a due ruote.

"Le gare vanno avanti da circa due anni, non si può neanche dormire dal tanto chiasso che fanno". La testimonianza, che TriestePrima pubblica in esclusiva, è quella di persone residenti nella zona tra via Caboto e via Errera che da tempo sono alle prese con bande di mezzi a due ruote che la sera.

