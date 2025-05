Sotto casa gare di motorini tutta la notte non possiamo neanche dormire

Un incubo notturno per i residenti di Trieste: gare di motorini incessanti turbinano nella zona tra via Caboto e via Errera, privando della quiete e del sonno gli abitanti. Questa testimonianza, pubblicata in esclusiva da TriestePrima, mette in luce una situazione di disagio che prosegue ormai da due anni, con un chiasso insopportabile che affligge le notti.

"Le gare vanno avanti da circa due anni, non si può neanche dormire dal tanto chiasso che fanno". La testimonianza, che TriestePrima pubblica in esclusiva, è quella di persone residenti nella zona tra via Caboto e via Errera che da tempo sono alle prese con bande di mezzi a due ruote che la sera. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Sotto casa gare di motorini tutta la notte, non possiamo neanche dormire"

