Sostenibilità si conclude ‘Rethink New at School’ il progetto educativo di Perlana

Il progetto educativo "Rethink New at School" di Perlana si conclude, evidenziando l'importanza della sostenibilità nelle scuole. Iniziativa innovativa, ha mirato a formare una nuova generazione consapevole dell'ambiente. Scopri di più su questa esperienza e altre news legate alla sostenibilità su Webmagazine24.

Celly: ultime novità all’insegna di resistenza, innovazione, design e sostenibilità

Snap, Ultra e Planet sono le nuove collezioni smart di Celly presentate in anteprima a Barcellona (CS90 – Hall Congress Square) Celly - marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – torna a Mobile World Congress di Barcellona con tante novità e in particolare tre nuovissime linee di accessori innovativi, di alta qualità e dal design moderno, pensati per accompagnare i consumatori in qualsiasi momento della giornata, liberando tutto il potenziale dei propri device sia mentre si lavora sia nel tempo libero: Snap Collection, linea Planet e Ultra.