Sostenibilità Gualtieri | Transizione non è sia vincolo ma occasione di rilancio

Roma abbraccia la sfida della sostenibilità come un'opportunità di rilancio economico e sociale. Il sindaco Gualtieri sottolinea che la transizione ambientale non rappresenta un vincolo, ma un'occasione per stimolare innovazione e creare posti di lavoro di qualità, puntando a trasformare la capitale in un esempio di sviluppo sostenibile e resiliente.

"Roma ha scelto di affrontare con determinazione la sfida ecologica, nella convinzione che la transizione ambientale non sia un vincolo, ma una straordinaria occasione di rilancio economico e sociale, di innovazione e di creazione di occupazione di qualità. Vogliamo che Roma diventi sempre più la capitale italiana dell'economia circolare e della sostenibilità.

