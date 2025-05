Sostegno TFA e percorso Indire | quali le differenze tra punteggio costi frequenza e titolo rilasciato

Diventare docenti specializzati sul sostegno può avvenire attraverso due percorsi distinti: il TFA ordinario e il nuovo percorso Indire per i laureati triennali. Questi due percorsi differiscono in termini di accesso, punteggio, costi, frequenza e titolo finale rilasciato. Analizziamo in dettaglio le principali differenze, fondamentali per affrontare il concorso per posti di sostegno.

Due strade per diventare docenti specializzati sul sostegno: il TFA ordinario e il nuovo percorso Indire per i triennalisti. Cambiano accesso, punteggio, costi, frequenza e titolo rilasciato. Ecco un confronto chiaro tra i due percorsi, utili per accedere al concorso su posto di sostegno, oggi tra i più richiesti nella scuola italiana. Accesso e punteggio . Sostegno, TFA e percorso Indire: quali le differenze tra punteggio, costi, frequenza e titolo rilasciato Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

TFA sostegno e percorso Indire: quali sono le differenze? Pillole di Question Time

Riporta orizzontescuola.it: Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa ai percorsi di specializzazione ...

Quali sono i requisiti per partecipare al TFA sostegno e al percorso INDIRE?

Secondo tecnicadellascuola.it: Per diventare docente specializzato sul sostegno, l’anno 2025 offre diverse opportunità: il X ciclo affidato ordinariamente alle università e i percorsi attivati dall’istituto nazionale di documentazi ...

Corsi di sostegno Indire e TFA 2024/25, facciamo il punto

Riporta informazionescuola.it: Corsi di specializzazione sul sostegno, ecco le ultime notizie sulla scuola e sulle preiscrzioni, facciamo il punto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un' antologia di racconti inediti per ragazzi a sostegno di Asroo per i malati rari

La beneficenza non si ferma anche in tempi di Coronavirus. E cos?, in poco tempo, autori volontari si sono messi a disposizione per una antologia di racconti, Fant?si? - il cui ricavato andr? completamente a sostenere le attivit? di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare di Siena.