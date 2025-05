Sostegno primaria | non basta una laurea in Psicologia e 3 anni di servizio

L'accesso al percorso di specializzazione INDIRE per il sostegno nella scuola primaria richiede requisiti precisi. Non è sufficiente avere una laurea in Psicologia e tre anni di servizio; è fondamentale possedere un titolo valido per l'insegnamento nel medesimo grado scolastico. Chiarire questi aspetti è indispensabile per aspiranti insegnanti interessati a specializzarsi nel sostegno educativo.

Non basta aver insegnato tre anni sul sostegno alla primaria con una laurea in Psicologia per accedere al percorso di specializzazione INDIRE. Il requisito imprescindibile è il possesso di un titolo valido per l'insegnamento nello stesso grado scolastico per cui si richiede la specializzazione. Chiarimenti utili per chi aspira al ruolo.

