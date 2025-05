Sostanze stupefacenti e festini con le offerte dei fedeli | l' ex-parroco risarcirà la parrocchia con 45mila

Un exparroco coinvolto in uno scandalo di sostanze stupefacenti e festini con le offerte dei fedeli ha raggiunto un accordo per risarcire la parrocchia dell'Annunciazione con 45mila euro. La comunità ecclesiale cerca ora di superare il dolore causato da questa vicenda, con l’obiettivo di ricomporre i legami danneggiati.

“Siamo giunti ad un accordo che riteniamo onorevole e rispettoso della parrocchia dell’Annunciazione e della persona di Francesco Spagnesi. Era necessario arrivare a conclusione di questa vicenda che tanto dolore ha provocato nella comunità ecclesiale. Questa soluzione ha cercato di ricomporre i. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sostanze stupefacenti e festini con le offerte dei fedeli: l'ex-parroco risarcirà la parrocchia con 45mila

Ne parlano su altre fonti

Sesso, droga e festini con i soldi dei fedeli: cosa fa ora l'ex parroco

Come scrive msn.com: Francesco Spagnesi, l'ex-parroco di Prato che patteggiò una condanna a tre anni e otto mesi per spaccio di droga continuato, appropriazione indebita dei soldi della parrocchia e truffa ai danni dei fe ...

Il van 'Limousine' per i festini dei vip con droga e squillo: alle ragazze 1.300 euro al giorno. «Ma non ci restava quasi niente»

Si legge su msn.com: Un giro di prostituzione di lusso, con spaccio di droga, e un sequestro di beni per 1,2 milioni di euro ritenuti il frutto di estorsione e bancarotta: la Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato..

Bergamo, il van "Limousine" per i festini dei vip con droga e squillo: blitz della Finanza

Da notizie.it: Operazione della Guardia di Finanza di Bergamo che ha scoperto un giro di prostituzione di lusso con spaccio di droga ed estorsioni. Sequestrati beni per 1,2 milioni di euro. Scopriamo cosa c’era diet ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga - tra giovani italiani cresce uso sostanze psicoattive e consumo cocaina

596, il 5% in più rispetto al 2022; hanno riguardato nella maggior parte dei casi uomini (i due terzi), persone di età compresa tra i 25 e 44 anni (41%); tra i 45-64 anni (24%); con un 10% di minorenni.