Sorrento ritardi Circumvesuviana Due petizioni degli utenti | Una gestione con i privati per potenziamento

A Sorrento, la situazione della Circumvesuviana è drammatica, con ritardi, soppressioni e disservizi continuativi. Due petizioni degli utenti chiedono un intervento urgente per migliorare il servizio. Pendolari, studenti e turisti si uniscono per chiedere una gestione più efficace, possibilmente con il supporto di gestori privati, per potenziare una rete ferroviaria vitale per il territorio.

Avarie a raffica, soppressioni e ritardi continui. Pendolari, studenti e, utenti in generale, turisti compresi, contro la disastrosa gestione delle linee ferroviarie vesuviane da parte di Eav.. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sorrento, ritardi Circumvesuviana. Due petizioni degli utenti: «Una gestione con i privati per potenziamento»

