Sorpreso a rubare all' interno di un' auto parcheggiata | non potrà tornare a Novate Mezzola per tre anni

Un uomo sorpreso a rubare all'interno di un'auto parcheggiata non potrà tornare a Novate Mezzola per tre anni. In seguito alle attività di prevenzione della Polizia di Stato di Sondrio, il Questore Sabato Riccio ha disposto la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio nei suoi confronti, sottolineando la ferma volontà di contrastare la criminalità.

Nell'ambito delle molteplici attività di carattere preventivo poste in essere dalla Polizia di Stato di Sondrio, il Questore di Sondrio Sabato Riccio ha adottato il provvedimento della misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo responsabile di tentato. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sorpreso a rubare all'interno di un'auto parcheggiata: non potrà tornare a Novate Mezzola per tre anni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sorpreso a rubare dentro un’auto in sosta: 19enne arrestato dalla polizia

Si legge su abruzzolive.it: Pescara. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori ...

Sorpreso a rubare dentro un’auto in via Gobetti: inseguito e preso

Secondo ilrestodelcarlino.it: riferendo di aver appena visto due uomini infrangere il vetro di un’auto in sosta ed entrare all’interno per frugare. I due, vista la donna che li guardava, sono subito usciti dalla macchina ...

Fuorigrotta: sorpreso a rubare in un'auto in sosta e arrestato

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sondrio - frana lungo via della Val a Livigno

20 per verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento. Ancora uno smottamento di materiale roccioso lungo via della Val a Livigno.