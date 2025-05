sorpresa del papa agli agostiniani messa e pranzo con i confratelli

In una giornata speciale, papa Leone XIV ha sorpreso gli agostiniani, partecipando a una messa e condividendo un pranzo con i confratelli. Ispirato dalle celebri massime di Sant’Agostino, il Pontefice ha rafforzato il legame spirituale con la comunità, riflettendo sulla saggezza e la profondità del pensiero agostiniano, padre della Patristica e dottore della Chiesa.

Si aliquando cur non igitur. Si non igitur pur aliquando. Se ora perché non adesso. E se non adesso perché mai? È una delle massime più famose ma anche più raffinate di Sant’Agostino, il vescovo di Ippona, filosofo e teologo, padre della Patristica e dottore della Chiesa di cui papa Leone XIV è ‘figlio’. Lo aveva detto al momento dell’affaccio la sera dell’8 maggio dalla Loggia delle Benedizioni, quando si è presentato al mondo (dove per lo più era sconosciuto) subito dopo l’elezione in conclave. E così per esplicitare meglio di quale tradizione e di quali insegnamenti sia erede, papa Leone ha deciso di andare ieri, nel suo quinto giorno da Pontefice, proprio dai suoi confratelli agostiniani alla Curia generalizia che si trova a una manciata di passi dal suo appartamento nel palazzo dell’ex Sant’Uffizio, territorio vaticano vicinissimo al confine con l’Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net