Sora Notte Europea dei Musei due appuntamenti speciali

Il Comune di Sora partecipa con entusiasmo alla Notte Europea dei Musei, un evento di rilevanza internazionale che si terrà sabato 17 maggio 2025. In questa occasione, musei e luoghi della cultura offriranno aperture serali speciali, promuovendo l'arte e la cultura in un'affascinante atmosfera notturna, in linea con le iniziative sostenute da UNESCO e Ministero della Cultura francese.

