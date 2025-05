Sophie Codegoni torna a Le Iene | Dopo la denuncia ad Alessandro Basciano sono rimasta sola

Sophie Codegoni torna a "Le Iene" e affronta la difficile situazione legata alla denuncia contro il suo ex fidanzato, Alessandro Basciano. L’ex tronista ed ex gieffina rivela: "Sono rimasta sola" e sottolinea come il limite sia stato già superato, esortandolo ad affrontare la questione con intelligenza. Un ritorno carico di emozioni e verità.

L'ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni, è tornata a parlare della denuncia contro il suo ex fidanzato e padre della loro figlia, Alessandro Basciano, al quale, ha detto: "Il limite ormai è già stato superato da un pezzo, gli direi di affrontare tutta questa situazione con un po' di intelligenza"

Sophie Codegoni a Le Iene: l’appello ad Alessandro Basciano

