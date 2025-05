Sophie Codegoni replica a Le Iene | la verità su Alessandro Basciano

Sophie Codegoni torna a "Le Iene" per chiarire la sua posizione dopo le dichiarazioni del suo ex, Alessandro Basciano, riguardo alle accuse di stalking. Il dj ed ex gieffino aveva espresso le sue opinioni sulle vicende che coinvolgono la modella e madre di sua figlia Celine, gettando nuova luce su una relazione già complessa.

Sophie Codegoni torna a Le Iene per la sua replica dopo l’intervista rilasciata dall’ex Alessandro Basciano. Nei scorse puntate infatti il dj ed ex gieffino aveva detto la sua sulle accuse di stalking da parte della modella e madre di sua figlia Celine. La storia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sophie Codegoni è stata intervistata da Stefano Corti a Le Iene, raccontando la sua relazione con Alessandro Basciano e i momenti difficili vissuti fra minacce e violenza verbale. La love story fra Sophie e Alessandro era nata durante la permanenza dei due nella casa del Grande Fratello Vip. L’amore era poi continuato lontano dai riflettori, segnato anche da una proposta di nozze a Venezia e dalla nascita della piccola Celine. Poi le prime crisi, gli allontanamenti e una realtà che è emersa, un tassello dopo l’altro, solo qualche tempo fa. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sophie Codegoni, replica a Le Iene: la verità su Alessandro Basciano

