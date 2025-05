Sony Mostra La FX3a A Sorpresa | Cosa Sapere Sulla Nuova Fotocamera

Sony sorprende tutti presentando la FX3A, una nuova fotocamera che segna un significativo aggiornamento rispetto al modello precedente. Sebbene la base rimanga invariata, le novità incluse rispondono alle attese di molti appassionati. Scopriamo insieme cosa c'è di nuovo in questo modello attesissimo e cosa lo rende così speciale nel panorama delle fotocamere professionali.

Si era sentito parlare per un breve periodo della nuova camera di Sony. Si tratta di un vero e proprio aggiornamento in questo caso, perché la base rimane praticamente la stessa. Un tipo di fotocamera particolare e che, a conti fatti, era attesa da un bel numero di persone. Il lancio inaspettato della FX3a Seguendo le orme della già esistente FX3, la FX3a è la versione migliorata di una fotocamera già prestante, che non sembra avere troppi punti diversi da quella standard. A livello estetico pare che sia praticamente identica, e le funzionalità non mostrano differenze epocali. Eppure, un occhio attento, avrà già notato quelli che sono i dettagli importanti da non sottovalutare.