Sono stato minacciato e costretto a recitare un copione nel video che è diventato virale sui social Non mi interessa che escano gli audio compromettenti | la scioccante storia dell’attivista Frank Cuesta

A poche ore dalla pubblicazione del video nel quale diceva di non essere un veterinario e di aver mentito sul cancro, che non ha mai avuto, Frank Cuesta, attivista e youtuber spagnolo, ha ritirato le sue precedenti dichiarazioni, sostenendo di essere stato costretto a leggere un copione. In un turbine di accuse, pressioni e smentite, il presentatore denuncia bullismo mediatico, minacce e un linciaggio psicologico che coinvolge anche i suoi figli. “Ho provato a risolvere questo problema quattro volte e oggi è stata l’ultima. Ora rischio che tirino fuori tutto e di sembrare una persona volgare, ma non mi interessa più”, ha dichiarato durante una diretta dal Santuario Libertad, in Thailandia. “Oggi ho messo un video con una specie di sceneggiatura che mi è stata inviata e, che stamattina, hanno confermato che mi era stato inviato e se avessi fatto quel video tutte queste molestie si fermavano”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it