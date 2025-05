Sono in fuga dall' Afghanistan | 53enne versa 7 500 euro ad una donna di Parma ma è una truffa

Un 53enne originario della provincia di Ancona è stato truffato da una donna nigeriana residente a Parma, che si era spacciata per una persona in fuga dall'Afghanistan. Convinto con la scusa di dover versare 7.500 euro per la spedizione dei suoi bagagli, l'uomo ha scoperto che si trattava di una truffa ben orchestrata.

