sollievo ai caregiver di pazienti con alzheimer oltre 12mila euro al progetto di ama

Il progetto "Ama" offre un significativo sollievo ai caregiver di pazienti con Alzheimer, grazie a un finanziamento di oltre 12mila euro. Diverse figure professionali forniscono supporto di gruppo e personalizzato, inclusa la musicoterapia, per assistere le famiglie in fase precoce della patologia. Un'iniziativa multidisciplinare che risponde alle diverse esigenze dei caregiver e dei loro cari.

Diverse figure professionali in grado di offrire supporto di gruppo e personalizzato fino al sostegno alle famiglie che stanno affrontando la patologia in modo precoce, passando per la musicoterapia. Sono numerosi gli interventi che danno forma al Progetto multidisciplinare per caregiver di.