Solidarietà di Capezzone a Cerno | in Ue informazione con lenti di sinistra

Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, esprime la sua solidarietà a Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, per la sua assenza alla seduta del gruppo di monitoraggio della commissione Libe a Bruxelles. "Mi spiace molto, grande solidarietà a Tommaso", ha dichiarato, sottolineando il contesto di una informazione percepita con lenti di sinistra.

"Mi spiace molto, grande solidarietà a Tommaso". A dirlo è il direttore editoriale del quotidiano Libero Daniele Capezzone, che commenta così la mancata partecipazione del direttore de Il Tempo Tommaso Cerno oggi a Bruxelles alla seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia. "Ma la cosa non mi sorprende, purtroppo - sottolinea Capezzone - Ogni volta che in sede europea si parla di libertà di informazione, lo si fa sempre indossando lenti di sinistra. Altro non è gradito, altri punti di vista non sono contemplati". La vicenda ha sollevato polemiche, tanto che oggi alle 16,30 è stata convocata una conferenza stampa a Bruxelles al termine dell'incontro della Libe. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Solidarietà di Capezzone a Cerno: in Ue informazione con "lenti" di sinistra

