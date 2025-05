Snam Scornajenchi nuovo Amministratore Delegato e Zehentner nominato Presidente; lista per il CdA di Cdp Reti approvata con il 4681%

Agostino Scornajenchi è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Snam, confermando le anticipazioni de Il Giornale d'Italia. In aggiunta, Alessandro Zehentner è stato designato Presidente della lista per il CDA di CDP Reti, con il 46,81% di approvazione. Questi cambiamenti segnano un'importante evoluzione nella governance delle società coinvolte.

Agostino Scornajenchi, ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Snam - Confermate le anticipazioni de Il Giornale d'Italia Agostino Scornajenchi è il nuovo Amministratore Delegato di Snam, mentre Alessandro Zehen 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Snam, Scornajenchi nuovo Amministratore Delegato e Zehentner nominato Presidente; lista per il CdA di Cdp Reti approvata con il 46,81%

Snam, Agostino Scornajenchi nuovo Amministratore Delegato e Alessandro Zehentner nominato Presidente; vince la lista Cdp Reti con il 46,81%

Si legge su informazione.it: Chi è Agostino Scornajenchi Agostino Scornajenchi è Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital SGR da ottobre 2023. Dal 2021 ricopre anche il ruolo di Presidente di ANDAF – As ...

Snam, ok a tutti i punti dell'assemblea. Alessandro Zehentner nuovo presidente

Lo riporta finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Snam, che si è svolta nella sede di San Donato Milanese, ha approvato il bilancio di esercizio 2024, con il 98,83% dei voti dei presenti in assemblea (1,05 ...

Agostino Scornajenchi, via libera da Cdp per il nuovo AD di Snam

Lo riporta policymakermag.it: Lo avevamo anticipato, adesso arriva anche l’ok di Cdp: Agostino Scornajenchi sarà il nuovo amministratore delegato di Snam. Profilo gradito alla maggioranza per la sua robusta esperienza nel mercato ...

