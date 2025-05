Snam primo CdA presieduto da Zehentner Scornajenchi nuovo AD e DG; istituiti i nuovi Comitati con Manzoni Mascetti e Cavatorta

Oggi si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione di Snam, presieduto da Alessandro Zehentner. Durante l'incontro, sono state assegnate le deleghe al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale, Scornajenchi, e istituiti i comitati con Manzoni, Mascetti e Cavatorta, verificando requisiti e indipendenza in linea con le normative di governance.

Il CdA di Snam, insediatosi oggi, assegna le deleghe a Scornajenchi e verifica requisiti, indipendenza e composizione dei comitati nel rispetto delle norme di governance Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, il nuovo Consiglio di Amministrazione di 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Snam, primo CdA presieduto da Zehentner, Scornajenchi nuovo AD e DG; istituiti i nuovi Comitati con Manzoni, Mascetti e Cavatorta

Su questo argomento da altre fonti

Snam, ok al bilancio 2024: dividendo di 0,1743 per azione. Nuovo cda con Zehentner presidente

msn.com scrive: Snam, assemblea dei soci: rinnovato il piano di acquisto titoli fino al 3,57%. Nuovo consiglio di amministrazione con Zehentner (indicato da Cdp Reti) che prenderà il posto di de Virgiliis. In lista S ...

Tutto sui nuovi cda di Fincantieri, Italgas, Snam e Trevi

Lo riporta startmag.it: TUTTI I NOMI DEI CONSIGLIERI In particolare per Snam l’azionista Cdp Reti oltre a Zehentner e Scornajenchi propone in nomi di Qinjing Shen (che nel cda continua a rappresentare ... Depositi e Prestiti ...

Snam, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Scrive informazione.it: Tutto sui nuovi cda di Fincantieri, Italgas, Snam e Trevi Ecco le liste dei candidati per il rinnovo dei cda di Fincantieri, Italgas, Snam e Trevi approvate dall'azionista Cassa depositi e prestiti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biotech - Scornajenchi (Cdp Venture Capital): In Life science investiti 250 mln nel 2023

Così all’Adnkronos Agostino Scornajenchi, Amministratore delegato e Direttore generale Cdp Venture Capital in occasione dell’Assemblea pubblica 2024 di Assobiotec- Federchimica dal titolo Competitività: il nodo della ricerca, il ruolo dell’impresa che si è tenuta oggi a Roma.