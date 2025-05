Snam Agostino Scornajenchi nuovo Amministratore Delegato e Alessandro Zehentner nominato Presidente; vince la lista Cdp Reti con il 4681%

Agostino Scornajenchi è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Snam, confermando le anticipazioni de Il Giornale d'Italia. Alessandro Zehentner assume il ruolo di presidente, mentre la lista Cdp Reti ottiene il 46,81% dei voti. Scornajenchi, ex leader di CDP Venture Capital, porta con sé un'importante esperienza nel settore.

Agostino Scornajenchi, ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Snam - Confermate le anticipazioni de Il Giornale d'Italia Agostino Scornajenchi è il nuovo Amministratore Delegato di Snam, mentre Alessandro Zehen

