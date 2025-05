Snam Agostino Scornajenchi nominato nuovo amministratore delegato

Il nuovo consiglio di amministrazione di Snam, guidato dal presidente Alessandro Zehetner, ha scelto Agostino Scornajenchi come amministratore delegato e direttore generale per il triennio 2025-2027. Così Zehetner ha espresso la sua gratitudine verso i membri del consiglio e i dipendenti dell’azienda, dichiarando: «Ringrazio i membri del consiglio di amministrazione per quanto andranno ad apportare a Snam, forti anche della loro importante esperienza, nei prossimi tre anni e ringrazio con il cuore tutti i nostri dipendenti per il contributo apportato fino ad oggi all’intero gruppo Snam, pilastro strategico e fondamentale per la nostra nazione». Ha poi aggiunto: «Lavoreremo uniti, con intensità e dedizione, e sono certo che ognuno di noi si sentirà e continuerà a sentirsi parte integrante della crescita e dello sviluppo, in Italia e all’estero, di questa grande famiglia della quale facciamo orgogliosamente parte». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Snam, Agostino Scornajenchi nominato nuovo amministratore delegato

