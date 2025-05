Sms segreti tra von der Leyen e l' ad di Pfizer | annullato il divieto di accesso ai giornalisti

Un recente verdetto del Tribunale dell'Unione Europea ha annullato il divieto di accesso agli sms segreti tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla, CEO di Pfizer. Questa decisione, in risposta al ricorso del New York Times, apre le porte a una maggiore trasparenza sulle trattative riguardanti i vaccini anti-Covid.

Il Tribunale dell'Ue accoglie il ricorso del New York Times sul negato accesso agli sms tra la presidente della Commissione Europea e il ceo di Pfizer Albert Bourla durante le trattative sui vaccini anti-Covid 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sms «segreti» tra von der Leyen e l'ad di Pfizer: annullato il divieto di accesso ai giornalisti

Sms segreti tra Von der Leyen e Pfizer. L'Ue: “Pronti a chiarire”

Come scrive msn.com: I giudici hanno annullato il no dell'Ue al New York Times sulla richiesta di accesso agli sms scambiati tra Ursula von der Leyen e il ceo di Pfizer, Albert Bourla ...

Sms «segreti» tra von der Leyen e l'ad di Pfizer: annullato il divieto di accesso ai giornalisti

Si legge su msn.com: Il Tribunale dell'Ue accoglie il ricorso del New York Times sul negato accesso agli sms tra la presidente della Commissione Europea e il ceo di Pfizer Albert Bourla durante le trattative sui vaccini a ...

La Corte Ue condanna von der Leyen: dovrà rendere pubblici gli sms con il ceo di Pfizer

Da informazione.it: I giudici danno ragione al New York Times Il tribunale dell’Unione Europea dà torto a Ursula von der Leyen sui vaccini Pfizer. La decisione della Commissione europea che ha negato a una giornalista de ...

