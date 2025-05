Sms scambiati tra la Commissione Ue e Pfizer il tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso del New York Times che chiedeva di accedere ai messaggi sull’emergenza Covid-19

Il Tribunale dell'Unione Europea ha riaperto un capitolo controverso sull'emergenza Covid-19, accogliendo il ricorso del New York Times per accedere agli sms tra la Commissione europea e Pfizer. Dopo un periodo di silenzio, la questione riemerge, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le comunicazioni durante la pandemia.

Dopo essere sparita nel nulla, torna a far rumore la vicenda degli sms scambiati tra la Commissione europea e l’azienda farmaceutica Pfizer durante l’emergenza Covid-19. Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto il ricorso del New York Times annullando la decisione con cui la Commissione europea aveva negato l’accesso agli sms scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Al centro del caso, la richiesta avanzata dalla giornalista Matina Stevi di poter visionare le comunicazioni intercorse tra i due tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022, nel pieno delle trattative per l’acquisto dei vaccini anti-Covid. La Commissione, all’epoca, aveva respinto la richiesta sostenendo di non essere in possesso di tali messaggi. Una posizione ritenuta inaccettabile dai giudici di Lussemburgo, che hanno evidenziato come l’istituzione comunitaria non abbia fornito prove sufficienti a dimostrare l’inesistenza dei documenti richiesti. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it