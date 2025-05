Slow Food Day a Taurasi | un viaggio tra vigne borghi e sapori autentici

Scopri i tesori enogastronomici di Taurasi il 18 maggio con lo Slow Food Day. A partire dalle 10:00 in Piazza Plebiscito, unisciti a noi per un affascinante trekking tra vigne, borghi e sapori autentici. Un'esperienza unica di natura e tradizione, per celebrare la ricchezza della cultura irpina. Non mancare!

Domenica 18 maggio, Taurasi diventa il cuore pulsante dell’enogastronomia irpina con lo Slow Food Day, un’esperienza immersiva tra natura, cultura e tradizioni locali. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 in Piazza Plebiscito, punto di partenza per un percorso di trekking tra le colline. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Slow Food Day a Taurasi: un viaggio tra vigne, borghi e sapori autentici

