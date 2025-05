Sirolo lo zio di Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing | Giorgio Bartolucci aveva 61 anni Il ricordo di Gimbo | Sei stato un maestro di vita

Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, zio del campione olimpico Gianmarco Tamberi, è morto in un drammatico arresto cardiaco durante una sessione di footing. Imprenditore di successo e figura affettuosa, aveva 61 anni, compiuti ad aprile. Il ricordo di Gimbo lo celebra: "Sei stato un maestro di vita".

SIROLO - Dramma ieri sera a Sirolo. Mentre faceva footing, un arresto cardiaco ha stroncato Giorgio Bartolucci, 61 anni compiuti ad aprile, imprenditore e zio del campione olimpico di salto in alto. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sirolo, lo zio di Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni. Il ricordo di Gimbo: «Sei stato un maestro di vita»

Su questo argomento da altre fonti

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

Secondo msn.com: SIROLO - Dramma ieri sera a Sirolo. Mentre faceva footing, un arresto cardiaco ha stroncato Giorgio Bartolucci, 61 anni compiuti ad aprile, imprenditore e zio del campione olimpico di salto in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi era Piero Sonaglia? Assistente di Maria De Filippi stroncato dopo una partita di calcetto

La notizia è stata data per la prima volta da Canale Dieci, testata in chiaro e telegiornale con sede a Ostia e in tutto il litorale romano.