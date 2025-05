Sirolo lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing | Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing. La comunità è scioccata dalla perdita di un imprenditore stimato e di una figura amata. L’incidente è avvenuto ieri sera, lasciando un profondo sconforto tra familiari e amici.

SIROLO - Dramma ieri sera a Sirolo. Mentre faceva footing, un arresto cardiaco ha stroncato Giorgio Bartolucci, 61 anni compiuti ad aprile, imprenditore e zio del campione olimpico di salto in alto.

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

La notizia è stata data per la prima volta da Canale Dieci, testata in chiaro e telegiornale con sede a Ostia e in tutto il litorale romano.