Sirolo lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing | Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

Un dramma ha colpito Sirolo ieri sera, quando Giorgio Bartolucci, zio del campione olimpico Gimbo Tamberi, è morto a soli 61 anni per un arresto cardiaco mentre faceva footing. Imprenditore noto nella comunità, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

SIROLO - Dramma ieri sera a Sirolo. Mentre faceva footing, un arresto cardiaco ha stroncato Giorgio Bartolucci, 61 anni compiuti ad aprile, imprenditore e zio del campione olimpico di salto in alto. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

Se ne parla anche su altri siti

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

corriereadriatico.it scrive: SIROLO - Dramma ieri sera a Sirolo. Mentre faceva footing, un arresto cardiaco ha stroncato Giorgio Bartolucci, 61 anni compiuti ad aprile, imprenditore e zio del campione olimpico di salto in ...

Gianmarco Tamberi e la moglie a Verissimo: la crisi del 2013, il matrimonio, e la gravidanza di Chiara Bontempi. Quando partorisce?

Lo riporta corriereadriatico.it: Gimbo ha conquistato l'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ed è diventato campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023. Detentore del record nazionale della specialità sia all’aperto che indoor, ...

Gianmarco Tamberi e la moglie a Verissimo: la crisi del 2013, il matrimonio, e la gravidanza di Chiara Bontempi

Scrive ilmattino.it: Gianmarco "Gimbo" Tamberi è ospite oggi, insieme alla moglie Chiara Bontempi, del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. La coppia racconterà del proprio rapporto e della gravidanza, che darà ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi era Piero Sonaglia? Assistente di Maria De Filippi stroncato dopo una partita di calcetto

La notizia è stata data per la prima volta da Canale Dieci, testata in chiaro e telegiornale con sede a Ostia e in tutto il litorale romano.