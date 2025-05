Siria Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni in cambio firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele - VIDEO

In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele. Questo incontro segna un cambiamento significativo nelle relazioni tra Stati Uniti e Siria, dopo 25 anni di stallo diplomatico.

Il tycoon ha incontrato a Riad proprio il suo omologo Ahmed al Sharaa (al-Jolani), presidente ad interim. Un incontro durato 33 minuti e storico, in quanto si tratta del primo dopo 25 anni tra i leader dei due Paesi Il presidente americano Trump si schiera con il nuovo regime siriano di al-Jo 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio “firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele” - VIDEO

Via le sanzioni alla Siria dagli USA di Trump e il cambio esplode del 35% in tre giorni

Scrive investireoggi.it: Gli USA hanno cancellato le sanzioni alla Siria imposte nel 2011 contro il regime di Assad e il cambio si è impennato del 35% in 3 giorni.

Video. Siria, Trump incontra in Arabia Saudita il presidente al-Sharaa

Segnala it.euronews.com: Video. I leader del Golfo si sono schierati a favore del nuovo regime di Damasco e vogliono che Trump lo segua, ritenendolo un baluardo contro il ritorno del Paese nella sfera dell'Iran. Il presidente ...

Siria, Trump si impegna a revocare le sanzioni prima di incontrare il presidente al-Sharaa in...

Lo riporta msn.com: Siria, Trump si impegna a revocare le sanzioni prima di incontrare il presidente al-Sharaa in Arabia Saudita I leader del Golfo si sono schierati a favore del nuovo regime di Damasco e vogliono che Tr ...

