Siria | Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, prima del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo a Riad, in Arabia Saudita, il giorno aver annunciato la revoca delle sanzioni imposte da Washington a Damasco durante il regime del dittatore Bashar al-Assad. All’incontro, il primo del genere tra i rispettivi leader di Usa e Siria mai avvenuto negli ultimi 25 anni, erano presenti anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, collegato in videochiamata, e il padrone di casa, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Durante il faccia a faccia, secondo quanto riferito alla stampa da un portavoce della Casa bianca, Trump invitato Ahmed al-Sharaa, con un passato da combattente di gruppi affiliati ad al-Qaeda, a firmare gli Accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra la Siria e Israele. 🔗Leggi su Tpi.it