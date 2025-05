Sir Sicoma Monini Perugia pronta per la semifinale di Champions League in Polonia

La Sir Sicoma Monini Perugia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva, volando in Polonia per la semifinale di Champions League. L'attesa cresce mentre la squadra si prepara ad affrontare i turchi di Ankara, annunciare un match di grande intensità e spettacolo. Lo schiacciatore ucraino è carico di entusiasmo per questa sfida cruciale.

È partita per la Polonia dove affronterà la fase finale della champions league la Sir Sicoma Monini Perugia. Si stanno per accendere i riflettori sul grande volley internazionale e cresce l’eccitazione per la semifinale contro i turchi di Ankara. Alla vigilia della partenza lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi ha affermato: "Ci sono tre squadre forti, ma noi non siamo da meno. Sarà una final four interessante e un grandissimo evento. Noi andiamo lì a giocare la nostra pallavolo". Tra i pericoli maggiori in semifinale c’è l’opposto ceco Marek Sotola, giocatore mancino che attacca molto alto, con traiettorie spesso complicate. "Dobbiamo cercare di limitarlo, lui è bravo, ma ci sono anche due schiacciatori a cui fare molta attenzione; l’importante è seguire la nostra tattica durante la partita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sir Sicoma Monini Perugia pronta per la semifinale di Champions League in Polonia

