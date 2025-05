sinner sulle orme dei fab4 scala la classifica per il numero di vittorie consecutive

Jannik Sinner continua a fare la storia del tennis italiano, scalando le classifiche con una serie impressionante di vittorie consecutive, e seguendo le orme dei Fab4. Tornato in campo dopo tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol, ha dimostrato subito la sua competitività, superando l'arduo avversario argentino e raggiungendo i quarti di finale al Foro Italico.

Jannik Sinner continua a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano e, al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, si dimostra subito altamente competitivo raggiungendo i quarti di finale al Foro Italico. L’azzurro ha infatti battuto in due set anche l’ostico argentino Francisco Cerundolo e attende al prossimo turno uno tra il temibile norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar. Il numero 1 al mondo, grazie ai tre successi registrati sin qui a Roma, conserva la sua imbattibilità stagionale (dopo il trionfo agli Australian Open) e si porta a quota 24 vittorie consecutive in match ufficiali di singolare. L’ultima sconfitta risale alla finale dell’ATP 500 di Pechino persa il 2 ottobre 2024 con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz al tie-break del terzo set. 🔗Leggi su Oasport.it