Sinner scherza con Papa Leone XIV in Vaticano | Santità vuole giocare? Prevost | Qui meglio di no ma a Wimbledon mi lascerebbero

Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis. Nell’udienza privata, Sinner ha regalato una racchetta da tennis al Pontefice e gli ha chiesto: «Vuole giocare?». Il papa, non senza un certo senso dell’umorimo, ha indicato le lampade della sala e ha risposto: «Lasciamo stare, qui meglio di no. A Wimbledon mi lascerebbero.». Lo scambio di battute a distanza. Soltanto pochi giorni fa, papa Leone XIV e Jannik Sinner erano stati protagonisti di un divertente scambio di battute, seppur a distanza. A margine di un incontro con i media, una giornalista ha chiesto al nuovo Pontefice – grande appassionato di tennis – se organizzerebbe mai una partita di beneficenza per finanziarie le opere missionarie. 🔗Leggi su Open.online