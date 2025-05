Sinner-Ruud i quarti di finale si avvicinano | quando si gioca e a che ora

I quarti di finale degli Internazionali d’Italia si avvicinano, con la sfida Jannik Sinner contro Casper Ruud. Dopo aver superato Cerundolo negli ottavi, Sinner è pronto a dare il massimo. Scopriamo tutti i dettagli e le informazioni utili sul match, incluso il giorno e l’orario della partita.

Sinner-Ruud, sarà questa la sfida ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia: i dettagli e tutte le informazioni utili sul match. Jannik Sinner, dopo aver battuto agli ottavi Cerundolo, è approdato ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Dopo tre mesi di stop, per la sospensione concordata con la Wada, nulla di tutto quello che il n.1 del tennis sta facendo a Roma era scontato. Eppure avrà modo di mettersi ancora in gioco, domani, contro Casper Ruud – attuale numero 7 del mondo. Sinner-Ruud agli Internazionali d'Italia: quando giocano, a che ora e dove vederla. Il match attesissimo tra Jannik Sinner e il numero 7 al mondo Casper Ruud si giocherà nella giornata di domani mercoledì 15 maggio. Andrà in scena sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle 19:o0.