Sinner ricevuto da Papa Leone XIV

Il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ha avuto l'onore di essere ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano. Accompagnato dalla famiglia e dal Presidente della Federtennis Binaghi, questo incontro rappresenta un momento di grande significato per il giovane campione italiano, simbolo di perseveranza e talento nel tennis.

Il numero 1 al mondo, Jannik Sinner è stato ricevuto dal Pontefice al Vatican, insieme alla famiglia e il Presidente della Federtennis Binaghi

