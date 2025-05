Sinner ricevuto da Papa Leone XIV lo scambio di battute | Santità giochiamo qui? Meglio a Wimbledon video

In un'atmosfera carica di emozione, Papa Leone XIV ha accolto Jannik Sinner, la sua famiglia e il presidente della Fitp Angelo Binaghi in Vaticano. Questo incontro rappresenta l'apice di una serie di scambi a distanza, in cui il 'Papa tennista' ha interagito con il numero uno del tennis italiano, rivelando un legame unico e affascinante.

Non potendo, per il momento, andare a benedire gli Internazionali, Papa Leone XIV ha ricevuto Jannik Sinner, la sua famiglia e il presidente della Fitp Angelo Binaghi, questa mattina in Vaticano. È l'esito più atteso di una serie di "scambi" a distanza, tra il 'Papa tennista' e il numero uno del tennis mondiale che nel frattempo è arrivato ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. A Prevost i giornalisti avevano chiesto di un'eventuale chiamata in Vaticano di Sinner. E papa Prevost aveva risposto scherzando sul gioco di parole: "Non portatemi Sinner", che in inglese vuol dire 'peccatore'. I giornalisti, al Foro Italico, hanno poi provato a chiedere a Sinner. E l'altoatesino ha glissato con un lapidario: "Non mettetemi in imbarazzo". Ci ha pensato direttamente il pontefice americano a chiudere la questione, rispondendo così anche a Binaghi che già il giorno dopo la fumata bianca gli aveva scritto per invitarlo al Foro.