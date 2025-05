Sinner ricevuto da Papa Leone XIV Internazionali? Siamo in gioco

Jannik Sinner ha fatto una visita speciale a Papa Leone XIV, accompagnato dai genitori, prima di scoprire il suo avversario ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. L'incontro, che si è tenuto in Vaticano, ha visto la presenza anche di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, sottolineando l'importanza del giovane talento nel tennis italiano.

ROMA (ITALPRESS) – In attesa di scoprire il suo avversario ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia (Ruud o Munar), Jannik Sinner ha fatto visita a Papa Leone XIV insieme al papà Hanspeter e alla madre Siglinde. In Vaticano presente anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Dopo i saluti iniziali ("Piacere, onorato"), il numero uno del mondo ha presentato i suoi genitori a Prevost, che ha chiesto se parlassero in tedesco. "Si, noi parliamo tedesco in casa", la conferma di Sinner. Leone XIV si è poi complimentato per la vittoria di ieri contro Francisco Cerundolo: "Hai vinto", ha detto il Pontefice. Il tre volte campione Slam ha poi regalato una sua racchetta al Papa proponendogli di fare due scambi: "Vuole giocare un pò?", la scherzosa richiesta di Sinner, "Lasciamo stare, qui meglio di no.