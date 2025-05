Sinner ricevuto da Papa Leone XIV | i dettagli dell’incontro tra il numero uno e il pontefice appassionato di tennis

Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo nel tennis, ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV. L'incontro, riportato da LaPresse, ha visto la presenza dei genitori del tennista e di una delegazione della Federazione Italiana Tennis e Padel, guidata da Angelo Binaghi, in un evento che unisce sport e fede.

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Lo apprende LaPresse. Insieme al tennista, accompagnato dai suoi genitori, presente anche una delegazione della Fitp, la Federazione Italiana Tennis e Padel, guidata dal presidente Angelo Binaghi. Il giocatore numero uno al mondo sta partecipando in questi giorni agli Internazionali d’Italia, al Foro Italico a Roma: dopo la vittoria contro l’argentino Cerundolo, oggi ha una giornata di riposo in attesa dei quarti di finale in programma giovedì. Il nuovo Papa è un noto appassionato di tennis: Prevost ha infatti raccontato in passato di amare la racchetta e di essere anche un discreto giocatore. Nei giorni scorsi, in un incontro con la stampa in Vaticano, il pontefice ha aperto alla possibilità di giocare una partita di tennis benefica. Leone XIV ha chiuso il siparietto con la giornalista facendo una battuta sul cognome di Sinner, che in inglese significa ‘peccatore’: “Basta che non porti Sinner”, ha detto il Papa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it