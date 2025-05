sinner non si ferma più batte cerundolo e vola ai quarti degli internazionali

Jannik Sinner non si ferma più e conquista un altro importante traguardo agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3, accedendo così ai quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Roma. Ora attende la prossima sfida.

(Adnkronos) – Jannik Sinner continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 maggio, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3 negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Ora l'azzurro, ai quarti di finale, affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar. Dicono che l'attesa del piacere sia essa stessa il piacere. Jannik Sinner, per fare quello che più lo appaga, ha aspettato ore, attraversando un'attesa che sembrava infinita. La pioggia si è messa tra il re del tennis mondiale e il suo popolo. Ha bagnato il Foro Italico, ma non ha raffreddato gli animi dei tifosi. Perché l'ovazione, i cori, quella Sinner-mania che ormai non fa più notizia, non dipende dal meteo, ma dalle emozioni che lo sport, come poche altre cose al mondo, sa creare.