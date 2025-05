Sinner la pioggia ritarda il match con Cerundolo E lui gioca a bocce – Video

A causa della pioggia che ha ritardato il match, Jannik Sinner ha trovato un modo singolare per passare il tempo agli Internazionali d'Italia 2025. In attesa di sfidare Francisco Cerundolo, il tennista azzurro ha intrattenuto il suo team giocando a bocce. Scopri il video di questo curioso pre partita!

(Adnkronos) – Jannik Sinner e un pre partita 'particolare' agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro, in attesa di entrare in campo per il suo match contro Francisco Cerundolo, oggi, martedì 13 maggio, ha ingannato l'attesa a modo suo insieme al suo team. Il match con l'argentino, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, è infatti stato posticipato prima per l'allungarsi del match di Jasmine Paolini, che ha superato in tre set la russa Diana Shnaider, e poi per la pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico. Nei corridoi del Centrale, Jannik ha dato vita a una partita di bocce utilizzando le palline da tennis. In gara tutto il team, compresi gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Sinner ha assistito alla 'partita' ridendo, comodamente seduto, prima di entrare anche lui nella competizione.

