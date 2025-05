Sinner incontra pure Baggio | il post del Divin Codino scatena i tifosi sui social

Jannik Sinner ha vissuto una giornata indimenticabile, incontrando prima Papa Leone XIV e poi il leggendario Roberto Baggio. Un incontro che ha infiammato i tifosi sui social, esaltando la bellezza del talento sportivo italiano e unendo due miti del tennis e del calcio. Il post del Divin Codino ha scatenato entusiasmo e ammirazione tra gli utenti.

Da Papa Leone XIV a Roberto Baggio: una giornata ricca di incontri per Jannik Sinner. Dopo aver conosciuto il Santo Padre, l’altoatesino ha incontrato anche il Divin Codino, mandando in estasi i social. “Il più grande tennista italiano e il più grande calciatore italiano”, ma anche “Due miti sportivi e due uomini meravigliosi. Un esempio”. Sono centinaia i commenti d’apprezzamento sotto alla foto pubblicata da Roberto Baggio sul proprio profilo Instagram in cui si mostra in compagnia del tennista numero uno al mondo. In mattinata, Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Insieme al tennista, accompagnato dai suoi genitori, presente anche una delegazione della Fitp, la Federazione Italiana Tennis e Padel, guidata dal presidente Angelo Binaghi. Il giocatore numero uno al mondo sta partecipando in questi giorni agli Internazionali d’Italia, al Foro Italico a Roma: dopo la vittoria contro l’argentino Cerundolo, oggi ha una giornata di riposo in attesa dei quarti di finale in programma giovedì. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it