Sinner incontra Papa Leone XIV in Vaticano il tennista scherza | Vuole giocare un po’? il Pontefice | No qui meglio di no – VIDEO

Oggi, Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Accompagnato dalla sua famiglia e dal presidente della FITP, Sinner ha condiviso un momento speciale con il Pontefice, che, divertito, ha scherzato sull'idea di una partita di tennis, rispondendo con un "qui meglio di no".

Il numero 1 del tennis ha incontrato il Pontefice in Vaticano, con lui anche la sua famiglia e il presidente della FITP Mattinata speciale oggi in Vaticano per Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo del tennis, accolto in udienza privata da Sua Santità Leone XIV. Insieme a lui, il presid

Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV – FOTO

Sinner, l'emozione e il dialogo con Papa Leone XIV - Video

Sinner incontra Papa Leone XIV e gli dona una racchetta: “Vuole giocare?”

