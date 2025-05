Sinner incontra papa Leone XIV e gli regala una racchetta | Vuole giocare? La risposta ironica del pontefice

...passione per il tennis di Sua Santità", ha commentato Sinner, regalando al pontefice una racchetta. La risposta ironica di papa Leone XIV ha preso tutti di sorpresa: "Spero non mi chieda di arbitrare!" Un incontro all'insegna della leggerezza mentre il numero uno del tennis si prepara a conquistare il titolo agli Internazionali d'Italia.

Altra giornata entusiasmante per il numero uno del tennis al mondo Jannik Sinner, impegnato in questi giorni con gli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 Roma. Dopo aver passato gli ottavi battendo l’argentino Cerundolo il tennista altoatesino è stato ricevuto da papa Leone XIV. "È nota la. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sinner incontra papa Leone XIV e gli regala una racchetta: "Vuole giocare?". La risposta ironica del pontefice

Ne parlano su altre fonti

Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV – FOTO

Secondo msn.com: Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano. Sinner incontra Papa Leone Il tennista numero uno al mondo ha incontrato il nuovo Pontefice nella settimana in cui è a Roma per giocare gl ...

Sinner, l'emozione e il dialogo con Papa Leone XIV - Video

Come scrive msn.com: Jannik Sinner incontra il Papa. Oggi, mercoledì 14 maggio, il tennista azzurro, fresco di qualificazione ai quarti degli Internazionali d'Italia 2025, ha fatto visita a Leone XIV, insieme alla famigli ...

Sinner incontra Papa Leone XIV e gli dona una racchetta: “Vuole giocare?”

Secondo oktennis.it: Jannik Sinner e il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Leone XIV. Insieme al numero 1 del mondo anche la sua famiglia e quella del presidente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Leone XIV incontra Jannik Sinner: A Wimbledon mi lascerebbero giocare

In un momento di grande cordialità e ironia, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in Vaticano Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale.