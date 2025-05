Sinner in Vaticano da Papa Leone XIV grande appassionato di tennis

Questa mattina, il Vaticano ha ospitato un incontro inaspettato tra il Papa Leone XIV, noto per la sua passione per il tennis, e Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo. In un'atmosfera di cordialità, i due hanno condiviso la loro comune ammirazione per lo sport, mentre Sinner si prepara per gli Internazionali di Roma. Racconta Letizia Davoli.

Stamattina in Vaticano il Papa, grande appassionato di tennis, ha incontrato il numero uno del mondo, Sinner, impegnato in questi giorni con gli Internazionali a Roma. Servizio di Letizia Davoli. Sinner in Vaticano da Papa Leone XIV grande appassionato di tennis TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sinner in Vaticano da Papa Leone XIV grande appassionato di tennis

