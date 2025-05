Sinner in Vaticano con la famiglia il Papa tennista lo ha ricevuto

Oggi, Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso nel Vaticano insieme alla famiglia per un incontro speciale con Papa Leone XIV. Senza racchetta, ma con la sua consueta eleganza, il giovane tennista ha partecipato a questa udienza riservata, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, presieduta da Angelo Binaghi.

Nessuna racchetta, ma la stessa eleganza. Jannik Sinner ha varcato oggi le porte del Vaticano accompagnato dai genitori, Hanspeter e Siglinde, per un incontro riservato con Papa Leone XIV, organizzato insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel guidata dal presidente Angelo Binaghi. L’udienza è stata l’occasione per un gesto di riconoscimento istituzionale verso il talento altoatesino, salito in pochi anni sul trono del tennis mondiale, ma anche per uno scambio umano fatto di sorrisi, stima e affetto familiare. Il retroscena: il Papa e quella battuta su “Sinner”. Nei giorni scorsi, durante un incontro informale con i giornalisti, Leone XIV aveva mostrato ancora una volta il suo spirito brillante e la sua passione per il tennis. Alla proposta, avanzata con leggerezza da una cronista, di organizzare una partita di beneficenza, il Papa aveva risposto: «Certo, va bene». 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner in Vaticano con la famiglia, il Papa “tennista” lo ha ricevuto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano: l’incontro con la sua famiglia e Binaghi

Come scrive fanpage.it: Stamattina Sinner si è recato al Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis ...

Sinner in Vaticano. Stamane l'incontro con Leone XIV, il Papa tennista

Riporta gazzetta.it: Il n. 1 del mondo in udienza da Prevost con la famiglia e il presidente della Federtennis Binaghi. In serata allo stadio per Milan-Bologna ...

Sinner da Papa Leone XIV, il tennista azzurro in visita al Vaticano insieme alla famiglia e a Binaghi

Si legge su msn.com: Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV, nuovo Pontefice e grande appassionato di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.