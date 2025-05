Sinner in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano | l’incontro con la sua famiglia e Binaghi

Stamattina, Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in un'udienza privata al Vaticano, dove ha condiviso momenti speciali con la sua famiglia e il suo coach, Binaghi. Il pontefice, grande fan del tennis, ha accolto il giovane talento con calore. Questa sera, il tennista sarà impegnato all'Olimpico per sostenere il Milan in Coppa Italia. Continua a leggere...

Stamattina Sinner si è recato al Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis. Stasera poi sarà all'Olimpico per il Milan in Coppa Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Sinner in Vaticano. Stamane l'incontro con Leone XIV, il Papa tennista

