Sinner e il presidente FITP Binaghi ricevuti da Papa Leone XIV

Questa mattina, Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, e Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono stati accolti in un’udienza privata da Papa Leone XIV. L'incontro rappresenta un momento significativo per il tennis italiano, unendo sport e spiritualità in un dialogo che va oltre i confini della disciplina.

Questa mattina, un evento di grande significato ha visto protagonisti il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi, che sono stati accolti in udienza privata dal nuovo Pontefice, Sua Santità Leone XIV. A rendere ancora più speciale l'occasione, la presenza delle rispettive famiglie:

Sinner e Binaghi ricevuti da Papa Leone XIV

Sinner da Papa Leone XIV, il tennista azzurro in visita al Vaticano insieme alla famiglia e a Binaghi

Jannik Sinner in visita a Papa Leone XIV: l'incontro in Vaticano con la famiglia e il presidente Fitp Angelo Binaghi

