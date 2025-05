Sinner da Papa Leone XIV | ricevuto insieme ai genitori La racchetta donata al Pontefice

Jannik Sinner ha avuto un incontro speciale con Papa Leone XIV, durante il quale ha donato al Pontefice una racchetta da tennis, simbolo della sua passione per lo sport. Insieme ai genitori, ha partecipato all'udienza privata al Vaticano, dove la federazione ha presentato anche i trofei delle nazionali italiane di Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Nell'udienza privata, avvenuta nelle sale dietro l'Aula Paolo V in Vaticano, la federazione ha portato con sé dal Pontefice anche i trofei vinti a Malaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup. Jannik ha donato a Papa Leone XIV una racchetta da tennis: "La mia racchetta", ha detto Sinner, "questa è molto simile ma il colore è diverso"

