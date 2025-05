Sinner da Papa Leone XIV | Jannik gli dona la sua racchetta

Jannik Sinner ha avuto l'onore di essere ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano, affiancato dai suoi genitori e da una delegazione della Federtennis, guidata dal presidente Angelo Binaghi. Durante l'incontro, avvenuto nelle suggestive sale dietro l’Aula Paolo VI, Sinner ha donato la sua racchetta al Pontefice, simbolo di sport e passione.

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano, insieme ai suoi genitori. Con il numero 1 del tennis mondiale anche una delegazione della Federtennis, guidata dal presidente Angelo Binaghi. L’incontro si è tenuto nelle sale dietro l’Aula Paolo VI. Sinner e Binaghi hanno portato al Pontefice il trofeo della Coppa Davis vinto dall’Italia, oltre a una tessera della federazione. Il tennista ha scherzato col Santo Padre: “Ecco la pallina, vuole giocare un po’?”. “Qui meglio di no” ha risposto Leone XIV “a Wimbledon mi lascerebbero”. Emozionato il presidente della federazione Angelo Binaghi. “Abbiamo respirato tutta la passione che Leone XIV ha per il nostro sport e questo ci ha riempito di orgoglio. Speriamo di poter abbracciare di nuovo il Santo Padre al più presto, magari su un campo da tennis”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner da Papa Leone XIV: Jannik gli dona la sua racchetta

